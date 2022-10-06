Українців відвезли від кордону в невідомому напрямку.

В останні дні на російській стороні біля російсько-естонського кордону зібралося більше тисячі осіб, в основному українців, в'їзду яких в Естонію російська влада перешкоджала, затягуючи прикордонні процедури.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметса, росіяни вивезли цих людей у невідомому напрямку.

"Раніше на кордоні чекали трохи більше тисячі людей, а сьогодні їх там вже немає - їх посадили на вантажівки і відвезли. Ми не знаємо, куди їх відвезли. Департамент поліції і прикордонної охорони в цей час працює над отриманням цієї інформації", – додав він.

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Ці люди очікували можливості перетнути кордон по кілька діб. Ляенеметс сказав, що Росія може масово направляти людей на незаконний перетин кордону. Прикордонна служба використовує безпілотники, щоб з'ясувати, чи не робить РФ це.

У разі, якщо це буде відбуватися, Естонія не зможе виходити з того, що всі ці люди є українськими біженцями, зазначив міністр.

"Звичайно, в цей натовп будуть поміщені і всі інші, громадяни Російської Федерації, всілякі агенти та інші люди", – вважає він.

Він припустив, що у випадку, якщо Росія відвезе цих людей на непідготовлену для легального перетину кордону ділянку, там виставлять фізичний бар'єр. Людей або будуть перенаправляти на прикордонний перехід, або облаштують тимчасовий пункт пропуску.

За словами міністра, Естонія також встановила зв'язок з українським посольством, щоб перевіряти біографії людей, які прибувать. Зараз Естонія впускає людей навіть з копією українського паспорта, але у Росії є можливості для підробок. Тому на кордоні є люди, які розмовляють з прибулими і намагаються виявити тих, хто бреше про своє походження і мотивацію.

Українці в Росії

Тисячі громадян України були примусово вивезені росіянами з окупованих територій до Росії після повномасштабного вторгнення у лютому. Зокрема, наприкінці березня влаштували масову депортацію українців з Маріуполя та інших окупованих населених пунктів спершу в "ЛНР" і "ДНР", а потім, після фільтрації, в Росію.

Ці люди, а також ті, хто виїхав з окупованих територій в РФ самостійно, часто намагаються повернутися до України. Для цього українці обирають маршрути через Білорусь і Польщу або через Естонію.

Новий потік українців, які бажають виїхати з Росії до Європи, почався з проведенням на окупованих територіях України так званих референдумів про приєднання цих областей до РФ і подальшим оголошенням Володимира Путіна про спробу анексії цих територій. Зокрема, через загрозу мобілізації місцевого населення в російську армію. На кордонах РФ з Естонією і Латвією утворилися черги.

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