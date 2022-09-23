Петер Сійярто заявив, що влада Угорщини не хоче, щоб угорський народ платив за війну, до якої він не має жодного стосунку.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся у Нью-Йорку з російським колегою Сергєєм Лавровим та заявив йому, що не підтримує нових санкцій Євросоюзу проти РФ.

Після зустрічі Сійярто сказав журналістам, що обговорював з Лавровим енергетичну співпрацю, війну в Україні та економічні питання, пише Index.

"Наша позиція дуже зрозуміла. Ми не бачимо розумних причин для обговорення ще одного пакету санкцій, особливо коли йдеться про енергетику", - сказав він.

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Сійярто зазначив, що забезпечення енергопостачання є одним із найважливіших для Угорщини.

"Для нас це чітка червона лінія. Ми не хочемо, щоб угорський народ платив за війну, до якої він не має жодного стосунку. Звичайно, якщо буде проект (санкцій - ред.), ми братимемо участь в обговореннях, але ми не дамо згоди ні на що, що суперечило б нашим національним інтересам", - зазначив він.

За словами Сійярто, європейська економіка рухається до рецесії. "Я вважаю, що це повністю суперечить інтересам Європи та народів, що живуть у ній", - додав міністр.

"Є лише одне вирішення проблеми інфляції воєнного часу та стрибкоподібних цін на енергоносії: мир. Угорщина хоче миру. Користуючись можливостями, наданими ООН, я також сказав про це своєму колезі Сергію Лаврову, на жаль, все це як єдиний міністр закордонних справ серед країн ЄС", - написав Сійярто у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Євросоюз заявив, що починає підготовку восьмого пакета санкцій проти Російської Федерації за війну проти України.

При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розпочав кампанію критики будь-яких енергетичних санкцій проти Росії. Угорщина змусила відкласти ухвалення в червні пакету санкцій ЄС, спрямованих проти сирої нафти, і підписала його лише після того, як отримала винятки, які, як і раніше, дозволяли Будапешту отримувати доступ до трубопровідної нафти з РФ.

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