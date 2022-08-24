Міністр закордонних справ Петер Сійярто послався на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Угорщина не планує вводити візові санкції проти росіян і обмежувати в'їзд для них навіть в туристичних цілях. У цьому питанні керівництво країни солідарно з позицією канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Відповідна інформація надійшла від міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто. На особистій сторінці на Facebook він розповів про підсумки телефонної розмови зі своїм естонським колегою Урмасом Рейнсалу.

Глава МЗС Угорщини різко висловився проти накладення на Росію будь-яких нових санкцій в енергетичному секторі. За словами Сійярто, його держава не може забезпечити постачання нафти і газу з інших джерел. Тому країна відмовляється навіть вести переговори про це. А потім міністр закордонних справ висловився щодо візових обмежень.

"Ми також говорили про пропозицію посилити практику видачі європейських віз російським громадянам. Тут ми підтримуємо позицію канцлера Німеччини і не плануємо вводити будь-які посилення або обмеження", — заявив Сійярто.

Нагадаємо, проти заборони на видачу віз росіянам виступили канцлер Німеччини Олаф Шольц, Держдепартамент США і глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель. А тим часом Балтійські країни, Польща і Фінляндія хочуть обговорити реалізацію такого обмеження на регіональному рівні.

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