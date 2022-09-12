Єдина діюча угорська АЕС "Пакш", яку добудовує "Росатом", повністю залежна від російського ядерного палива.

Угорщина вимагає від Європейської комісії гарантій того, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, вирушаючи до Праги на Конгрес ядерної енергетики Центральної та Східної Європи.

"У першому пакеті санкцій у Брюсселі мова йшла про те, що ядерна енергетика не підпадатиме під санкції. Ми закликаємо Європейську комісію гарантувати, що кожна установа в Брюсселі, кожен національний орган та кожен банк, що працює в Європі, дотримуються цього положення", - зазначив Сійярто.

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Угорський міністр додав, що Будапешт збільшив інвестиції в АЕС "Пакш", щоб сприти якнайшвидшому забезпеченню енергопостачання країни.

АЕС Пакш в Угорщині - що відомо

АЕС "Пакш" є єдиною діючою атомною електростанцією в Угорщині, вона покриває близько 40% потреб країни в електроенергії. АЕС побудована за радянським проектом й запущена в експлуатацію у 1980-х роках. Тож Росія є єдиним постачальникорм ядерного палива для угорської АЕС.

Угорщина хотіла розширити свою 2-гігаватну атомну електростанцію двома реакторами російського виробництва, кожен потужністю 1,2 гігавата. Тож у грудні 2014 Росатом уклав контракти з Угорщиною на добудову АЕС. Згодом Будапешт на 30 років засекретив ядерний договір із Москвою.

Оскільки "Росатом" не відповідає критеріям безпеки ЄС та Угорщини, це затримало реалізацію проекту на кілька років. Уряди Росії та Угорщини хотіли пришвидшити процес, тож Угорщина подала на розгляд Європейської комісії законодавчий проект із внесення змін до регламентів ядерної безпеки країни.

Уряд Австрії у 2018 році подав позов в Суд ЄС проти рішення Європейської комісії щодо затвердження будівництва нових енергоблоків на угорській АЕС "Пакш".

У звіті Федерального агентства Австрії з питань довкілля від 2021 року повідомлялося, що місце, де мають бути побудовані нові реактори угорської АЕС "Пакш", розташоване на активній лінії сейсмологічного розлому Дунасентьордж-Харта. Тож, наголосили експерти, місце будівництва "Пакш ІІ" слід вважати непридатним.

Однак вже у серпні 2022 року, попри криваву російську агресію в Європі, голова МЗС Угорщини Петро Сійярто заявив, що в найближчі тижні "Росатом" почне будівництво двох нових ядерних реакторів.

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