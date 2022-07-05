Свої підписи поставили представники всіх 30 країн-членів НАТО і Швеції з Фінляндією.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до НАТО.

Свої підписи поставили представники всіх 30 країн-членів НАТО і Швеції з Фінляндією, повідомляє Радіо Свобода.

У своїх виступах генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг і глави МЗС Фінляндії і Швеції, які підписали документ, назвали сьогоднішній день "історичним". Вони зазначили, що вступ двох країн до Альянсу сприятиме не тільки зміцненню їх безпеки, але і посилить безпеку НАТО в цілому.

Росія сьогодні на засіданні прямо не згадувалася, проте саме російське повномасштабне вторгнення в Україну стало головним аргументом для того, щоб дві традиційно нейтральні країни вирішили вступити в НАТО.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Офіційну заявку Фінляндія і Швеція подали в середині травня. Рішення про їх прийняття в НАТО було прийнято в рекордно короткі терміни - про нього було оголошено вже 29 червня на саміті НАТО в Мадриді. Єдиною серйозною перешкодою були вимоги Туреччини, щодо яких країни дійшли згоди.

Для того, щоб Швеція і Фінляндія стали повноправними членами НАТО, необхідна ратифікація підписаних сьогодні документів парламентами всіх 30 країн-членів Альянсу.

Представники російської влади, коментуючи вступ двох країн до НАТО, заявляли, що, з одного боку, засуджують його, з іншого, не бачать в ньому особливих проблем, оскільки у Росії немає територіальних суперечок з цими країнами. Однак у разі розміщення в Фінляндії і Швеції інфраструктури НАТО російська сторона обіцяє якісь заходи у відповідь.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня президент США Джо Байден направив в Конгрес листи про прийом Швеції і Фінляндії в НАТО.

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