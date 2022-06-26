Лідер США похвалив канцлера Німеччини Олафа Шольца за допомогу Україні.

Президент США Джо Байден впевнений, що російський президент Володимир Путін розраховував, що на НАТО і "Велику сімку"(G7) чекає розкол через війну в Україні.

Про це він заявив перед двосторонньою зустріччю з канцлером Німеччини Олафом Шольцем напередодні саміту "Великої сімки", повідомляє Білий дім.

"Путін з самого початку розраховував, що НАТО і G7 якимось чином розколються. Але ми цього не зробили і не збираємося. Ми не можемо дозволити цій агресії прийняти ту форму, яку вона має, і зійти з рук", - сказав Байден.

Лідер США також похвалив канцлера Німеччини Олафа Шольца за допомогу в чиненні тиску на Росію і закликав його продовжувати в тому ж дусі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку. Також врятували її матір - 38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.

Низка європейських політиків заявили, що це - сигнал для саміту "Великої сімки" (G7) в Замку Ельмау (Баварія, Німеччина), яка проходить в неділю, 26 червня.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба та екс-міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявили, що саміт G7 повинен відповісти санкціями проти Росії після цинічного обстрілу Києва.

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