Протокол про вступ Фінляндії і Швеції в НАТО підпишуть 5 липня.

Прем'єр-міністр Королівства Швеція Магдалена Андерссон заявляє, що її країна після вступу в Організацію Північноатлантичного договору підтримуватиме політику відкритих дверей для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Швеції сказала на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Вона заявила, що Швеція не буде лобіювати приєднання України до НАТО, поки повноцінно сама не стане членом.

"Але я можу вам сказати, що коли ми станемо членом, ми будемо підтримувати політику НАТО відкритих дверей", - заявила Андерссон.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня лідери 30 країн-членів НАТО офіційно запросили Фінляндію і Швецію приєднатися до Альянсу.

Протокол про вступ цих країн у НАТО підпишуть 5 липня. Потім його повинні ратифікувати усі парламенти країн-членів.

Раніше Швеція висловила готовність запровадити газове ембарго проти Російської Федерації.

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