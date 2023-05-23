Приводом для сварки стало рішення Угорщини заблокувати допомогу Києву і санкції проти Москви.

Міністри закордонних справ Німеччини та Угорщини влаштували перепалку через рішення Будапешта блокувати допомогу ЄС Україні після того, як Київ визнав угорський OTP Bank міжнародним спонсором війни. Про це пише видання Politico.

Про сварку двох міністрів журналістам розповіли на умовах анонімності чотири дипломати. За їхніми словами, інцидент стався в понеділок під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Угорщина відмовляється схвалити додаткову військову допомогу ЄС для України доти, поки Київ не виключить OTP Bank зі списку "спонсорів війни". Дипломати також кажуть, що суперечка відтерміновує нові санкції проти Росії.

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Коли міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив наміри Будапешта блокувати допомогу Україні, йому відповіла міністр закордонних справ Німеччини Анналєна Бербок. Вона процитувала неуточнені повідомлення про те, що OTP Bank визнає частиною РФ окуповані українські території і надає кредитні лінії російським солдатам.

Угорський міністр відкинув ці звинувачення, пославшись на заяви самого банку, який "публічно висловлює свою підтримку Україні".

Тим не менш, обмін думками, який один з дипломатів назвав "цивілізованим і в нормальних рамках обговорення", стався після того, як інші країни, такі як Швеція і Естонія, також чинили тиск на Угорщину під час зустрічі. Вони стверджували, що ЄС не повинен зволікати з подальшими санкціями, які призначені для припинення обходу санкцій, і зі збільшенням військової допомоги Україні.

"Ця суперечка відображає зростаюче розчарування інших країн ЄС щодо Угорщини, яка поставила хрест на численних кроках воєнного часу, спрямованих на те, щоб покарати Росію і підтримати Україну. У той час як Будапешт, як правило, поступався після отримання поступок, численні затримки привели багатьох в лють", – пише видання.

Ситуація з OTP Bank

На початку травня Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло Угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною цього рішення названо позицію банку, який вирішив продовжувати діяльність в Росії і фактичне визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Хоча включення компанії в список "спонсорів війни" не несе жодних юридичних наслідків, Угорщина, що давно веде відкриту проросійську політику, скористалася цим, як приводом, щоб остаточно заблокувати європейську військову допомогу Україні. Будапешт вимагає виключити банк зі списку.

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