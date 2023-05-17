У МЗС країни висунули Україні чергову умову.

Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Угорщина продовжить блокувати транш фінансової допомоги ЄС Україні у розмірі 500 мільйонів євро і не підтримає подальші санкції проти Росії, пише Bloomberg.

Рішення пов'язане, в тому числі, з тим, що найбільший кредитор Угорщини OTP Bank потрапив в український список компаній, які продовжують вести бізнес в Росії та фінансувати війну.

"Справедливо сказати, що з нас досить... Я хочу чітко заявити, що поки Україна зберігає OTP в своєму списку міжнародних спонсорів війни, ми не можемо підтримувати рішення, що вимагають нових економічних і фінансових жертв з боку Європейського Союзу і його держав-членів. Те ж саме стосується санкцій", – сказав Сіярто на брифінгу.

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Він також вкотре звинуватив Україну в нібито обмеженні прав етнічних угорців, які проживають на українській території, і згадав публікації в ЗМІ про нібито обговорення керівництвом країни підриву трубопроводу, яким нафта доставляється з Росії в Угорщину.

Україна - Угорщина: що потрібно знати про відносини країн в умовах війни

Протягом 15 місяців повномасштабної війни Угорщина продовжувала публічно закликати до миру, перешкоджаючи при тому наданню Україні допомоги для боротьби з агресором і продовжуючи співпрацю, в тому числі, в енергетичній сфері, з країною-окупантом.

Угорщина блокувала санкції проти РФ, заборонила транзит військової допомоги через свою територію, не брала участь у закупівлях боєприпасів для України. Влада країни також повторювала наративи РФ про те, що розв'язана росіянами кривава загарбницька війна нібито є протистоянням Москви і Вашингтона.

Раніше цього місяця глава МЗС Угорщини Петер Сіярто перебував з візитом в Китаї для обговорення, зокрема, війни в Україні. Він заявив, що його країна підтримує представлений Китаєм "мирний план", який передбачає припинення військової допомоги Україні. Після візиту він стверджував, що "Угорщина і Китай можуть розраховувати один на одного, щоб посилити голоси "табору миру".

Також цього місяця Угорщина заявила, що виступить проти антиросійських санкцій, і заблокувала передачу Україні фінансової допомоги.

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