Голова МЗС Угорщини заявив, що включення "ОТП Банку" до списку спонсорів війни може вплинути на питання підтримки санкцій ЄС проти Росії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто знайшов нову причину не підтримувати Україну. Цього разу - через внесення угорського OTP банку до списку міжнародних спонсорів війни.

За словами голови МЗС Угорщини, йому через це "дуже важко" підтримати будь-яке нове рішення стосовно України, зокрема запровадження нових санкцій проти РФ.

"У Стокгольмі збираються міністри закордонних справ Європейського Союзу, і не дивно, що на порядку денному стоїть війна в Україні. Щоб було зрозуміло, дуже важко підтримувати будь-яке нове рішення, поки Україна тримає "OTP банк" у списку міжнародних спонсорів війни", - написав Сіярто у Facebook.

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Як зазначає Euronews, Сіярто також назвав рішення НАЗК щодо OTP банку "скандальним і неприйнятним".

"Скандально і неприйнятно, що ОТП Банк потрапив до списку міжнародних спонсорів війни в Україні. Це дивно. Це обурливо. Це скандально", - наголосив голова МЗС.

Угорський дипломат наголосив, що діяльність фінансової установи відповідає міжнародним очікуванням і законодавству. Він також додав, що включення до списку може вплинути на питання підтримки Угорщиною санкцій ЄС проти Росії.

"Я чітко дав зрозуміти на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, що нам дуже важко навіть почати переговори щодо 11-го пакету санкцій, поки OTP є в цьому українському списку. Вимагаємо від українців вилучити OTP зі списку", - сказав Сіярто.

Міжнародні споносори війни - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через його підтримку російської агресії в Україні. Фінустанова продовжує діяльність у Росії та фактично визнає так звані Донецьку та Луганську "народні республіки".

У НАЗК зазначають, що OTP входить до числа 50 найбільших банків росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку. Банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим, котрі вбивають українців, надаючи їм можливість оформити відстрочку.

Зазначимо, що OTP Bank - 24 компанія, яка потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни НАЗК.

Раніше до цього переліку була віднесена австрійська банківська група Raiffeisen Bank International. В Агентстві наголошують, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк не лише продовжив працювати в Росії, але й офіційно визнав так звані "ДНР" і "ЛНР".

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