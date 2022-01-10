Данську розвідку звинувачують у незаконному зборі інформації про данських громадян.

Голова Служби військової розвідки Данії (FE) Ларс Фіндсен був заарештований за звинуваченням у державній зраді і перевищенні повноважень.

Про це повідомив місцевий телеканал TV2.

За даними слідства, спецслужба за наказом Фіндсена з 2014 року надавала неповну інформацію про свою діяльність. Виявлено випадки, коли FE не проводила розслідування фактів шпигунської діяльності на підставі наявних ознак.

FE звинувачують і в незаконному зборі інформації про данських громадян.

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Ще в 2015 році стало відомо, що Агентство національної безпеки США у співпраці з FE здійснювало перехоплення інформації по датським підводним комунікаційним кабелям з метою шпигунства за провідними політиками і чиновниками в Німеччині, Швеції, Норвегії та Франції, включаючи вже колишнього канцлера ФРН Ангелу Меркель.

Ларс Фіндсен був звільнений в серпні 2020 року, після того, як нагляд за діяльністю розвідувальних служб (TET) виявив, що Данська служба військової розвідки без особливих на те причин почала стежити за підданими королівства.

Дані факти стали відомі громадськості за підсумками внутрішнього розслідування FE під кодовою назвою "Операція Дунхаммер".

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині затримали шістьох людей, яких звинувачують у "політичному та військовому шпигунстві".

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