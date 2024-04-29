За словами міністрів закордонних справ країн, ситуація в Балтійському регіоні стає небезпечною.

Очільники міністерств закордонних справ Латвії, Литви та Естонії заявили, що Росія глушить сигнали GPS у Балтійському морі. За їхніми словами, це може призвести до повітряної катастрофи після того, як через це два літаки авіаперевізника Фінляндії були змушені розвернутися на півшляху. Про це повідомляє Financial Times.

У МЗС країн Балтії попередили про загрозу глушіння GPS в регіоні Балтійського моря, яка стала більш відчутною останніми тижнями.

"Якщо хтось вимикає фари, коли ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів стає занадто небезпечною, щоб її ігнорувати", - наголосив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Своєю чергою голова естонського МЗС Маргус Тсахкна зауважив, що Таллінн вважає, що таке глушіння GPS є частиною ворожої діяльності РФ та заявив, що обговорить цю ситуацію із союзниками.

"Такі дії є гібридною атакою та становлять загрозу для нашого народу й безпеки, і ми не будемо їх терпіти", - зазначив дипломат.

Водночас міністр закордонних справ Латвії Байба Браже підкреслила, що Рига із серйозністю ставиться до таких випадків, а відповідні установи країни перебувають на зв'язку з колегами в інших країнах.

Також один із високопосадовців анонімно розповів Financial Times, що однією з версії глушіння GPS є те, що Росія прагне захистити Калінінград від можливих атак українських БпЛА.

Експерти зазначають, що останніми місяцями від глушіння GPS постраждало десятки тисяч цивільних рейсів. Така ситуація впливає й на всіх користувачів навігації в регіоні, а саме це перешкоджає сигналам, які використовують судна у Балтійському морі, що призвело до попереджень з боку флоту Швеції про безпеку судноплавства.

Випадки глушіння GPS над країнами Балтії

Як писав УНІАН, у кінці березня стало відомо, що Росія глушить GPS у літаках над Балтикою. Тоді РФ розглядали як найімовірнішого винуватця цього. Видання Politico зазначало, що кількість таких випадків зростає з січня 2022 року, але останніми місяцями проблема стає все серйознішою.

"Протягом перших двох місяців 2024 року EVAIR зафіксувала значне зростання кількості повідомлень про збої в роботі GPS. В абсолютних цифрах ми отримали 985 відключень GPS порівняно з 1371 за весь 2023 рік", - розповіли в Євроконтролі.

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