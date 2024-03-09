Росія почала здійснювали польоти над морем та розмістила недалеко кораблі-ракетоносці "Калібрів".

Росія готується до протистояння з НАТО у довгостроковій перспективі. Хоча країна-агресорка виділила значні ресурси на війну в Україні, вона також має запаси і для підготовки до конфронтації з Альянсом в регіоні Балтійського моря.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни, посилаючись на дані литовської розвідки. Як вказується, Росія перекинула сили та засоби зі своїх західних прикордонних районів в Україну. Через це РФ змушена все більше покладатися на повітряні та військово-морські можливості для стримування на східному фланзі НАТО.

Зазначається, що минулого року Росія вперше розгорнула на Ладозькому озері під Санкт-Петербургом кораблі-ракетоносці "Калібрів". Ймовірно, це було зроблено у відповідь на вступ Фінляндії у НАТО. Крім того, країна-агресорка збільшила кількість польотів важких бомбардувальників Ту-22М3 над Балтійським морем від нуля до п'яти.

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При цьому, за даними Служба зовнішньої розвідки Естонії, російські військові формують Ленінградський військовий округ (LVO) та Московський військовий округ (MVO) частково для боротьби з Фінляндією та НАТО.

Війна Росії проти НАТО - прогнози

Як раніше повідомляв УНІАН, низка європейських політиків і військових виступили із заявами про необхідність підготовки до можливої війни з Росією. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що війна між НАТО і Росією може статися вже через п'ять-вісім років.

Нещодавно Bild отримав доступ до секретного документа Бундесверу, згідно з яким вже цього року може початися гібридна війна Заходу з РФ. А вже влітку почнуться бойові дії. У самій Російській Федерації назвали побоювання країн НАТО і Європейського Союзу міфічними.

Посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічю вже попередив, що якщо Росія почне військовий конфлікт із НАТО, Калінінград буде "нейтралізовано" першим. Дипломат зазначив, що після вступу Швеції до НАТО Балтійське море стане внутрішнім морем Альянсу.

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