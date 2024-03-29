Кількість таких випадків останніми місяцями різко зросла.

Літаки, що літають над Балтійським регіоном, повідомляють про зростаючу кількість зниклих або фальшивих сигналів GPS - і Росію розглядають як найімовірнішого винуватця того, що відбувається.

Як пише Politico, перешкоди, судячи з усього, сконцентровані навколо російського Калінінградського ексклаву - ключового військового району для Москви. Епізоди глушіння сигналу GPS відбуваються регулярно від початку війни в Україні. Зазначається, що кількість таких випадків неухильно зростає з січня 2022 року, але в останні місяці проблема стає все серйознішою.

"Протягом перших двох місяців 2024 року EVAIR зафіксувала значне зростання кількості повідомлень про збої в роботі GPS. В абсолютних цифрах ми отримали 985 відключень GPS порівняно з 1371 за весь 2023 рік", - повідомили в Євроконтролі, додавши, що за перші два місяці цього року інцидентів було майже в сім разів більше, ніж за перші два місяці 2023 року.

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Водночас поки що регулятори заявляють, що проблеми з GPS не становлять небезпеки для польотів.

Вважається, що глушити сигнали дуже легко, тому що достатньо навіть дуже слабкого сигналу, щоб приймач GPS згас, а інструменти, здатні глушити сигнали, можна купити в Інтернеті.

Інший спосіб, так званий спуфінг, відображає помилкове положення літака. Він трохи складніший, ніж глушіння, але за наявності правильних інструментів досить компетентний любитель може зробити це, зазначають авіаексперти.

Про проблеми з глушінням GPS повідомляли, зокрема, авіакомпанія Finnair, багато рейсів якої йдуть на південь від Гельсінкі через Балтійське море і проходять недалеко від Калінінграда, а також латвійська airBaltic.

Російські РЕБ спричиняють збої в роботі GPS у Балтії та Польщі

Як повідомляв ISW, нещодавно в Польщі та Балтійському регіоні зафіксували масштабні збої в роботі систем GPS. Ймовірно, це наслідок роботи в регіоні російських систем радіоелектронної боротьби.

Так, Росія заглушила супутниковий сигнал на літаку, яким міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повертався додому з Польщі після візиту в Україну в березні.

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