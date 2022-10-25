Президент України заявив, що важливо це зробити цього року.

Президент України Володимир Зеленський закликав президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра посприяти визнанню німецьким парламентом - Бундестагом - сталінського Голодомору як геноциду українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільному брифінгу з президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві.

"Попросив президента Штайнмаєра сприяти визнанню Бундестагом Голодомору як геноциду українського народу. Особливо це важливо на протязі цього року", - заявив Зеленський.

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Визнання Німеччиною Голодомору геноцидом

Як повідомляв УНІАН, у травні 2019 року опублікована на сайті Бундестагу петиція про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу набрала понад 50 тис. голосів.

У жовтні того ж року німецькі депутати розглядали петицію про визнання Голодомору геноцидом. Тоді член Петиційного комітету Бундестагу, депутат від провладної партії ХДС Арнольд Фаатц заявив, що в МЗС Німеччини виступають за відхилення петиції про визнання Голодомору геноцидом. У відомстві обґрунтовують це, зокрема, тим, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року.

Тоді посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв, що аргументи німецьких скептиків проти визнання Голодомору геноцидом українського народу не витримують серйозної критики.

У червні 2020 року депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько повідомила, що у Німеччині немає одностайності щодо визнання Голодомору 1932-1933 року геноцидом українського народу.

На сьогодні 17 держав офіційно визнали Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

За висновками комплексних експертиз, жертвами Голодомору та масових штучних терорів голодом стали 15,5 млн українців.

За даними науковців, йдеться про 3,5 млн жертв у період 1921-1923 років, 10,5 млн українців – у 1932-1933 роках та 1,5 млн – у 1946-1947 роках.

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