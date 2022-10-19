Окупаційна влада заявила, що граніт перероблять на будматеріали.

У Маріуполі російські окупанти демонтували пам'ятник жертвам Голодомору, назвавши його символом "дезінформації на державному рівні".

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"Окупанти сьогодні демонтували меморіал жертвам Голодомору, встановлений у 2004 році біля Драматичного театру. Його назвали символом "дезінформації на державному рівні", - йдеться у повідомленні.

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У пропагандистському ролику "РИА Новости" окупанти, обґрунтовуючи вандалізм, заявили, що "найбільше від голоду 1933-го постраждали зовсім не Україна та Донбас": "Україна стоїть на передостанньому місці за кількістю постраждалих".

Зазначається, що окупаційна влада заявила, що граніт перероблять на будматеріали.

"Руйнація пам'ятника - чергове знущання з пам’яті мільйонів жертв страшної трагедії та намагання переписати історію. Російські окупанти роблять все, щоб знищити історичну пам'ять маріупольців та України", - наголосили у міськраді.

Голодомор 1932 -1933 років – що відомо

Голодомор акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932—1933 роках шляхом створення штучного масового голоду.

Убивство голодом відбувалося в Україні й на Кубані як до 1933 р., так і в 1932 році. Різниця полягає лише в масштабах злочину. Якщо протягом 1932 р. голодом було замордовано сотні тисяч людей, то в 1933 р. лік ішов на мільйони. Однак і в 1932, і в 1933 роках в Україні й на Кубані, на відміну від інших регіонів СРСР, де від голоду також загинуло чимало людей, голод був актом геноциду, оскільки він був навмисне спрямований проти української нації як такої.

Кількість людей, які загинули від голоду, оцінювалась деякими істориками в 3,941 млн у сільській місцевості на території Української СРР та Кубані, переважну більшість населення якої становили українці, та склав 6,122 млн втрат ненародженим.

Всього, загалом, померлих з голоду понад сім мільйонів людей (переважно українців) на території Української СРР та три мільйони українців поза її межами — на Кубані, Північному Кавказі, у Нижньому Поволжі, Казахстані.

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