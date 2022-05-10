Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула в Україну з неоголошеним раніше візитом.
Про це повідомляє "Німецька хвиля". Повідомляється, що німецький міністр вже відвідала Бучу під Києвом.
Бербок стала першою з уряду Німеччини, хто відвідує Київ після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Під час візиту Бербок планує відновити роботу посольства Німеччини в Києві, яке було закрите з середини лютого, а також має провести переговори зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.
Нагадаємо, Бербок вже відвідувала Київ на початку лютого, незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді німецький міністр їздила на передову на Донбас.
Як повідомляв УНІАН, 1 травня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що мирна угода у редакції Кремля принесе Європі нову війну. Вона конкретизувала, що Путін зруйнував мирний порядок Заходу. Саме тому важливо допомогти Україні відбити жорстоке вторгнення і захистити себе від майбутніх нападів, зазначила міністр.