Вже понад 310 українських артилеристів завершили курс навчання щодо стрільби з цих гаубиць.

Майже всі гаубиці калібру 155 мм типу М777, які адміністрація президента США ухвалила передати для ЗСУ, вже доставлені на територію України.

Про це повідомив неназваний високопосадовець Пентагону в коментарі CNN.

Високопосадовець сказав журналістам, що США перевезли до України вже понад 85 з 90 гаубиць, які обіцяла адміністрація президента надати Україні. Також до України завезли вже понад 110 тисяч боєприпасів до цих гаубиць із обіцяних 184 тисяч.

Уже понад 310 українських артилеристів завершили курс навчання щодо стрільби з цих гаубиць, і ще понад 50 зараз проходять дане тренування зі стрільби з гаубиць.

Крім того, десятки українських військових проходять навчання з користування американськими БТРми, дронами Phoenix Ghost, протиавіаційними радарами тощо.

Представник Пентагону додав, що останнім часом 13 поставок із 7 країн надійшли до пунктів відправлення в Україну. До них включили броньовані автомобілі, електрогенератори, радари, гвинтівки й одна країна передала ще кілька гаубиць.

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