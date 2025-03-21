Він зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином та іншими високопоставленими чиновниками.

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу відвідав Північну Корею, щоб зустрітися з Кім Чен Ином та іншими високопоставленими чиновниками, пише Bloomberg з посиланням на російські інформагентства.

Зазначається, що поїздка відбулася менш ніж за тиждень після того, як заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко обговорив "маршрут контактів на високому і найвищому рівні" зі своїми північнокорейськими колегами в Пхеньяні, що спричинило спекуляції з приводу можливого проведення саміту між двома країнами.

Кім Чен Ин став ключовим союзником Володимира Путіна в його війні в Україні. Востаннє, коли вони зустрічалися в Пхеньяні в червні, два лідери домовилися надати негайну військову допомогу, якщо один із них зазнає нападу. Це був перший візит Путіна до Північної Кореї за 24 роки, під час якого він запросив Кіма відвідати Москву.

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У четвер Кім випробував нову зенітно-ракетну систему і відвідав верф у рамках зусиль зі зміцнення своїх військово-морських сил, нагадавши про ризики безпеки, які Північна Корея становить у регіоні.

КНДР і Росія

КНДР почала будівництво свого першого атомного підводного човна під "керовані стратегічні ракети", що свідчить про суттєвий розвиток можливостей країни у протистоянні цивілізованому світу. Водночас аналітики CSIS у Вашингтоні стверджують, що потрібні технології для будівництва такого підводного корабля Північна Корея отримала від РФ.

Також Міністерство оборони Південної Кореї повідомляло, що Північна Корея відправила в Росію близько 200 одиниць далекобійної артилерії і, найімовірніше, відправить ще більше військ і зброї.

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