Блокування пов'язане з введенням санкцій.

Googlе заблокував офіційний акаунт і YouTube-канал Слідчого комітету Білорусі.

Про це пише БЕЛТА.

"Обліковий запис Google вимкнено відповідно до наших правил щодо обмеження експорту та застосування санкцій і не може бути відновлений", - йдеться в повідомленні Google.

За словами представника СК Юлії Гончарової, блокування відбулося через введення санкцій щодо осіб і організацій з Білорусі.

Читайте такожЕкс-глав ФІФА та УЄФА звинуватили в шахрайствіВона зазначила, що у YouTube-каналу було понад 23 тисячі підписників.

"Канал містив відеоінформацію з офіційними заявами представників комітету, відеосюжети з резонансних кримінальних справ, матеріали проекту "Таємниці слідства", відеоматеріали з таких соціально значущих тем, як боротьба з наркотрафіком, міжнародна кіберзлочинність, виготовлення і поширення дитячої порнографії, протидія насильству, в тому числі внутрішньосімейному, і багато іншого", - розповіла Гончарова.

Раніше повідомлялося, що у мінському Палаці незалежності з'явилася експозиція, присвячена реакції Лукашенка на протести.

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Автор: Людмила Жерновська