Googlе заблокував офіційний акаунт і YouTube-канал Слідчого комітету Білорусі.
Про це пише БЕЛТА.
"Обліковий запис Google вимкнено відповідно до наших правил щодо обмеження експорту та застосування санкцій і не може бути відновлений", - йдеться в повідомленні Google.
За словами представника СК Юлії Гончарової, блокування відбулося через введення санкцій щодо осіб і організацій з Білорусі.
Читайте такожЕкс-глав ФІФА та УЄФА звинуватили в шахрайствіВона зазначила, що у YouTube-каналу було понад 23 тисячі підписників.
"Канал містив відеоінформацію з офіційними заявами представників комітету, відеосюжети з резонансних кримінальних справ, матеріали проекту "Таємниці слідства", відеоматеріали з таких соціально значущих тем, як боротьба з наркотрафіком, міжнародна кіберзлочинність, виготовлення і поширення дитячої порнографії, протидія насильству, в тому числі внутрішньосімейному, і багато іншого", - розповіла Гончарова.
Раніше повідомлялося, що у мінському Палаці незалежності з'явилася експозиція, присвячена реакції Лукашенка на протести.