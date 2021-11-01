Поруч лежить форма ОМОНу.

У мінському Палаці незалежності з'явилася експозиція, присвячена реакції Олександра Лукашенка на протести в Білорусі.

Про це повідомляє Telegram-канал Пул першого.

На фотографіях можна побачити автомат, з яким Олександр Лукашенко прибув до Палацу незалежності 23 серпня 2020 року.

Поруч знаходиться картина, на якій Лукашенко і його син Микола зображені зі зброєю на тлі Палацу.

Читайте такожВ Італії у віці 93 роки помер "батько тірамісу"На фото можна побачити берет, форму і символ ОМОНу, а також "скульптуру від спецназу".

Навпроти прикріплений прапор з фотографією президента і написом "За Батьку".

"Автору експозиції - залік автоматом!"- йдеться в повідомленні.

Протести в Білорусі

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, відкривали політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

23 вересня того ж року в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Станом на вересень 2021 року в Білорусі політв'язнями визнано 674 особи.

Автор: Людмила Жерновська