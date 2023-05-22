Показниками здивувала партія чинного глави уряду Греції Кіріакоса Міцотакіса.

У Греції завершилися парламентські вибори "рекордною" перемогою партії чинного прем'єр-міністра країни Кіріакоса Міцотакіса "Нова демократія".

Політична сили здобула перемогу з найвищим результатом за останні 49 років і з другим найбільшим відривом в історії країни, пише Prothotema.

Повідомляється, що "Новій демократії" вдалося набрати 40,79% голосів виборців, тоді як її головні противник (опозиційна партія СІРІЗА) набрала 20,07%.

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"Різниця в 20 пунктів – другий за величиною показник в постреволюційний період Греції. Тільки на виборах в 1974 році різниця між переможцем і другим місцем була більше", - вказує видання.

Третім лідером політичної гонки стала Соціалістична партія ПАСОК - їй вдалося здобути 11,64% підтримки.

Четвертою і п'ятою партією за кількістю голосів стали Комуністична партія Греції (ККЕ) і ультраправа "Грецьке рішення" - 7,22% і 4,45% підтримки відповідно. Інші чотири партії, які брали участь у виборах, набрали менше ніж 3%.

Повідомляється, що партія-переможець "Нова демократія", попри вдалий результат, не отримає абсолютної більшості в парламенті. Очікується формування коаліції разом з СІРІЗА та ПАСОК.

Лідер країни Катерина Сакелларопулу 22 травня доручила створити новий уряд протягом 3 днів. Якщо партіям не вдасться домовитися, в країні сформують тимчасовий уряд і призначать нові вибори.

Відзначимо, що одним з головних політичних гасел партій в рамках передвиборної кампанії стали обіцянки про поліпшення життя для греків: населенню пообіцяли збільшити мінімальну зарплату, стабілізувати ціни і організувати нові робочі місця.

Греція пообіцяла Україні військову допомогу

Нагадаємо, що в квітні міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос під час візиту глави Міноборони Олексія Резнікова в Афіни анонсував додаткові поставки зброї Україні.

За даними The Washington Post, йдеться про стрілецьку зброю, боєприпаси для артилерії, БМП, а також про надання медустанови для лікування поранених українських військових у Греції.

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