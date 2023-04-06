Але масштаб поставок буде впиратися в потреби самої Греції, що постійно живе з очікуванням війни проти Туреччини.

Греція постачатиме Україні військову допомогу "стільки, скільки буде потрібно", але з урахуванням власних оборонних потреб. Про це заявив міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос в ході візиту в Афіни його українського колеги Олексія Резнікова, пише The Washington Post.

В рамках цього візиту грецька сторона пообіцяла українському гостю додаткові поставки боєприпасів для артилерії і стрілецької зброї, доступ до грецьких госпіталів для поранених, а також нову партію радянських БМП. Також Греція допомагає в навчанні українських спецназівців і танкістів.

Виступаючи в грецькому парламенті напередодні візиту Резнікова, Нікос Панайотопулос запевнив депутатів, що допомога Україні не повинна ставити під загрозу обороноздатність самої Греції, що має майже ворожі відносини з Туреччиною. Зокрема міністр повністю виключив постачання Україні танків "Леопард".

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"Ми даємо те, що можемо дати, але нічого, що могло б хоч трохи послабити наші власні оборонні можливості, враховуючи наші власні виклики національній безпеці", – заявив Панайотопулос.

Військова допомога Україні від Греції

Традиційно Греція мала тісні зв'язки з СРСР і після з Росією в сфері поставок військової техніки. Тому поряд з натівською технікою в її армії багато техніки радянського виробництва. Це зокрема системи ППО різних поколінь і БМП-1.

Раніше Греція вже здійснила кілька поставок зброї в Україну. Зокрема відомо про передачу як мінімум 60 радянських БМП.

Оскільки Греція постійно перебуває в очікуванні повномасштабної війни проти Туреччини, вона неохоче передає Україні навіть застарілу зброю. Щоб стимулювати ці поставки, США пообіцяли Греції відшкодувати передане за рахунок американської техніки.

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