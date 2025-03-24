Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен ясно дала зрозуміти, що ні Данія, ні Гренландія не просили про цей візит.

Високопосадовці США цього тижня відвідають Гренландію. Цей візит відбудеться на тлі заяв президента США Дональда Трампа про анексію острова.

Як пише The New York Times, делегацію очолить Уша Венс, дружина віце-президента Дж. Д. Венса, до складу також увійдуть радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц і міністр енергетики Кріс Райт.

Волтц і Райт планують відвідати космічну базу Пітуффік, військову базу США в Гренландії. Білий дім повідомив, що там вони отримають інструктаж від американських військовослужбовців. Потім вони приєднаються до Венс, щоб відвідати історичні місця і взяти участь у національних перегонах на собачих упряжках.

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Браян Г'юз, прессекретар Ради національної безпеки Білого дому, сказав, що команда США "впевнена, що цей візит дає можливість побудувати партнерські відносини, які поважають самовизначення Гренландії та сприяють економічному співробітництву".

При цьому прем'єр-міністр Гренландії Муте Б. Егеде вкрай різко відреагував на майбутній візит, заявивши, що спроби гренландців бути дипломатичними просто "відскакують від Дональда Трампа та його адміністрації в їхній місії володіти і контролювати Гренландію".

В особливу лють його привела участь у делегації Майка Волтца.

"Що робить радник із національної безпеки в Гренландії? Єдина мета - продемонструвати владу над нами... Його одна лише присутність у Гренландії, безсумнівно, зміцнить віру американців у місію Трампа, і тиск посилиться", - заявив він.

Інші гренландські чиновники поскаржилися на невідповідний час візиту, вказавши, що в Гренландії щойно відбулися парламентські вибори, а новий уряд навіть не було сформовано.

"Той факт, що американці прекрасно знають, що ми перебуваємо в процесі перемовин, вкотре демонструє неповагу до гренландського народу", - сказав Єнс-Фредерік Нільсен, лідер найпопулярнішої політичної партії.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен також ясно дала зрозуміти, що ні Данія, ні Гренландія не просили про цей візит.

"Візит зі Сполучених Штатів не можна розглядати у відриві від публічних заяв, які були зроблені... Це те, що ми сприймаємо серйозно". - підкреслила вона.

Трамп претендує на Гренландію

Раніше Дональд Трамп заговорив про плани щодо Гренландії. Зокрема він пообіцяв острову мільярдні інвестиції, нові робочі місця та економічне зростання.

"Якщо ви хочете, ви можете стати частиною найпрекраснішої країни у світі, Сполучених Штатів", - звернувся він до гренландців.

Також президент США заявив, що Гренландія має стати частиною Сполучених Штатів "для міжнародної світової безпеки". За його словами, США захистять Гренландію і зроблять її багатою.

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