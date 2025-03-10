'Зробимо вас багатими': Трамп знову заговорив про плани щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп знову заговорив про бажання приєднати Гренландію до Сполучених Штатів. Він обіцяє острову мільярдні інвестиції, нові робочі місця та економічне зростання.

"Ми й надалі дбатимемо про вашу безпеку, як ми це робили з часів Другої світової війни. Ми готові інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця і зробити вас багатими", - написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Американський лідер додав, що Гренландія може приєднатися до Сполучених Штатів, якщо захоче:

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"Якщо ви хочете, ви можете стати частиною найпрекраснішої країни у світі, Сполучених Штатів".

Плани Трампа щодо Гренландії: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп у свій перший день на посаді заявив, що Гренландія потрібна США для боротьби з Росією та Китаєм. Мовляв, Данія не здатна забезпечити належний контроль над цією територією, тому США хочуть її забрати.

Водночас, як свідчить опитування громадської думки компанії Verian, 85% гренландців не хочуть, аби їхній арктичний острів став частиною США. Майже половина жителів Гренландії також вважають, що інтерес президента США Дональда Трампа до цієї території є загрозою.

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