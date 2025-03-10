'Зробимо вас багатими': Трамп знову заговорив про плани щодо Гренландії

За його словами, острів матиме мільярдні інвестиції та нові робочі місця у разі приєднання до США.

Президент США Дональд Трамп знову заговорив про бажання приєднати Гренландію до Сполучених Штатів. Він обіцяє острову мільярдні інвестиції, нові робочі місця та економічне зростання.

"Ми й надалі дбатимемо про вашу безпеку, як ми це робили з часів Другої світової війни. Ми готові інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця і зробити вас багатими", - написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Американський лідер додав, що Гренландія може приєднатися до Сполучених Штатів, якщо захоче:

Відео дня

"Якщо ви хочете, ви можете стати частиною найпрекраснішої країни у світі, Сполучених Штатів".

Плани Трампа щодо Гренландії: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп у свій перший день на посаді заявив, що Гренландія потрібна США для боротьби з Росією та Китаєм. Мовляв, Данія не здатна забезпечити належний контроль над цією територією, тому США хочуть її забрати.

Водночас, як свідчить опитування громадської думки компанії Verian, 85% гренландців не хочуть, аби їхній арктичний острів став частиною США. Майже половина жителів Гренландії також вважають, що інтерес президента США Дональда Трампа до цієї території є загрозою.

Вас також можуть зацікавити новини: