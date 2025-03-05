На думку президента США, Гренландія і Панамський канал мають бути під контролем США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія має стати частиною Сполучених Штатів "для міжнародної світової безпеки". Також він оголосив про намір забрати під контроль США Панамський канал. Про це він сказав у своєму виступі перед Конгресом 5 березня.

Звертаючись до гренландців, він наголосив на тому, що США рішуче підтримують їхнє право визначати своє майбутнє.

"І якщо ви захочете, ми вітаємо вас у Сполучених Штатах Америки. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки і навіть міжнародної безпеки, і ми працюємо з усіма, хто бере участь, щоб спробувати її отримати, але вона нам дійсно потрібна для міжнародної світової безпеки, і я думаю, що так чи інакше ми її отримаємо", - сказав Трамп.

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Він додав, що США захистять Гренландію і зроблять її багатою.

"І разом ми піднесемо Гренландію до нечуваних раніше висот", - підкреслив президент США.

Також Трамп у своїй промові сказав про повернення під контроль США Панамського каналу.

"Ми заберемо у своє користування Панамський канал. Він був збудований американцями для американців", - наголосив американський лідер.

Плани Трампа щодо Гренландії: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп у свій перший день на посаді заявив, що Гренландія потрібна США для боротьби з Росією та Китаєм. Мовляв, Данія не здатна забезпечити належний контроль над цією територією, тому США хочуть її забрати.

Водночас, як свідчить опитування громадської думки компанії Verian, 85% гренландців не хочуть, аби їхній арктичний острів став частиною США. Майже половина жителів Гренландії також вважають, що інтерес президента США Дональда Трампа до цієї території є загрозою.

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