За словами прем'єр-міністра Данії, арктичний регіон стає все більш важливим, коли йдеться про оборону.

Данія готова дозволити США збільшити свою присутність у Гренландії. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на тлі намірів президента США Дональда Трампа заволодіти найбільшим островом у світі, пише Bloomberg.

За її словами, на цій території вже знаходиться американська військова база, яка спостерігає за космосом та виявляє ракетні загрози, тому США "можуть мати більше можливостей".

"Я повністю згодна з американцями, що Крайня Північ, арктичний регіон стає все більш важливим, коли ми говоримо про оборону, безпеку і стримування. І можна знайти спосіб забезпечити сильнішу присутність у Гренландії", - зауважила Фредеріксен та додала, що Данія і НАТО готові розширювати свою присутність у регіоні.

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"Тож якщо йдеться про безпеку нашої частини світу, ми можемо знайти шлях вперед", - додала вона.

Водночас Фредеріксен наголосила, що Гренландія є частиною Данії, тому вона "не продається".

Також прем'єр-міністр відповіла на слова віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що Данія не є добрим союзником.

"Ми воювали пліч-о-пліч з американцями протягом багатьох, багатьох десятиліть. Я не погоджуся з думкою, що Данія є поганим союзником. Ми не є, не були і не будемо такими в майбутньому", - запевнила політик.

Ситуація навколо Гренландії - останні новини

Раніше опитування показало, що більшість жителів Гренландії виступають проти приєднання до США. Зокрема майже половина гренландців вважають інтерес Дональда Трампа до цієї території загрозою.

Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що його країна може розмістити свої війська у Гренландії через погрози Трампа. Він наголосив, що Франція допоможе Данії, якщо вона цього потребуватиме.

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