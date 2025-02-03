За словами прем'єр-міністра Данії, така відповідь зачепить звичайних людей в США.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європейський Союз буде змушений жорстко відповісти, якщо президент США Дональд Трамп виконає свою обіцянку ввести мита, передає Danmarks Radio.

"Нам, на жаль, доведеться дати жорстку відповідь. Коли я кажу "на жаль", це означає, що це торкнеться звичайних людей... Це торкнеться співробітників і компаній у США, Європі, Канаді та інших країнах, залучених до цього... Але очевидно, що якщо США чинитимуть жорсткий тиск на європейський ринок, ми нічого не зможемо зробити, окрім як жорстко відповісти", - наголосила Фредеріксен.

Також прем'єрка додала, що Гренландія "не продається" та наголосила, якщо Дональд Трамп говорить про приєднання острова з міркувань безпеки в Арктиці, то Данія має способи домовитися про рішення, яке розв'яже цю ситуацію.

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Фредеріксен зауважила, що суверенітет всіх країн світу має поважатись, а оскільки Гренландія є частиною Королівства Данії, то вона не продається.

"Я цілковито погоджуюся з американцями у тому, що крайня Північ, Арктика набуває все більшої ваги з точки зору оборони, безпеки та стримування. Можна знайти способи забезпечити більшу присутність на Гренландії. Вони (американці) вже там, і можуть отримати більше можливостей. І так само ми, Данія, хочемо нарощувати присутність… Тож якщо мова про те, щоб забезпечити більшу безпеку у нашій частині світу - ми можемо знайти рішення", - запевнила політик.

Плани Трампа на Гренландію - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп після своєї інавгурації заявив, що Гренландія потрібна США для боротьби з Росією та Китаєм. Він вважає, що Данія не може забезпечити належний контроль над цією територією, тому США мають намір її забрати.

Водночас НАТО готує пропозицію, щоб знизити напругу навколо ситуації з Гренландією. В НАТО наголосили, що інтереси Трампа щодо безпеки Гренландії можна закрити значним посиленням присутності Альянсу в регіоні.

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