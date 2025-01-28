За словами глави МЗС Франції, його країна допоможе Данії, якщо вона цього потребуватиме.

Франція говорила з Данією щодо можливості розмістити свої війська у Гренландії через неодноразові погрози президента США Дональда Трампа анексувати данську територію. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю французькій радіостанції Sud Radio, передає Politico.

За його словами, Франція "почала обговорювати [розгортання військ] з Данією", але це не було "бажанням Данії" продовжувати реалізацію цієї ідеї.

"Якщо Данія покличе на допомогу, Франція буде там. Європейські кордони є суверенними, хай то будуть північні, південні, східні чи західні... Ніхто не може дозволити собі гратися з нашими кордонами", - вважає Барро.

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Також французький політик розповів, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі його колеги висловили "дуже сильну підтримку" Копенгагену та "були готові розглянути питання [відправки військ]", якщо це буде потрібно.

Водночас Барро наголосив, що не вірить у те, що США захоплять Гренландію.

"Цього не станеться, люди не вторгаються на території ЄС", - запевнив він.

Заяви Трампа щодо Гренландії - останні новини

Видання Financial Times повідомляло, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен вимагав від неї віддати Гренландію. За інформацією джерел видання, Трамп поводився агресивно і конфронтаційно після того, як прем'єр-міністр Данії заявила, що острів не продають.

Водночас сам Трамп після своєї інавгурації заявив, що Гренландія потрібна США для боротьби з Росією та Китаєм. Він вважає, що Данія не здатна забезпечити належний контроль над цією територією.

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