Гренландська мрія Трампа: НАТО готує пропозицію, щоб знизити напругу

В НАТО впевнені, що інтереси Трампа щодо безпеки можна закрити значним посиленням присутності Альянсу в регіоні

НАТО готує пропозицію для Дональда Трампа щодо значного розширення військової присутності Альянсу в Арктиці у надії, що це послабить напругу навколо Гренландії. Про це повідомляє DPA з посиланням на джерела в НАТО, передає Handelsblatt.

Трамп базує свій інтерес до найбільшого в світі острова насамперед на інтересах безпеки. Саме це стало передумовою пропозицію, яку готує Альянс.

В НАТО впевнені, що інтереси Трампа щодо безпеки можна закрити значним посиленням присутності Альянсу в регіоні. Американці, звичайно, могли б також брати участь у збільшенні присутності.

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Гренландія є стратегічно цікавою через свої багаті сировинні ресурси і як база для військового контролю над Арктикою. Крім того, судноплавні шляхи стають більш доступними, принаймні влітку, оскільки кліматичні зміни посилюються.

За інформацією джерел, цю ініціативу обговорюють з Трампом на неформальних переговорах. Підставою для посилення присутності можуть стати нові оборонні плани, ухвалені у 2023 році. Ці засекречені документи передбачають збільшення потенціалу стримування та оборони також і на крайній півночі.

Зазначається, що США вже експлуатують космічну базу Пітуффік в Гренландії на основі угод з Данією. Ця база підтримує системи попередження про ракетний напад, протиракетну оборону і місії космічного спостереження. Збройні сили Данії також присутні на острові через Арктичне командування в Нууку.

Як повідомляють ЗМІ, ситуація навколо Гренландії дуже напружена для НАТО. Альянс має побоюватися за свій авторитет, якщо провідний член раптом погрожує силою анексувати територію іншої держави.

Водночас зростає загроза виходу США з НАТО через суперечку щодо Гренландії. Це було б великою катастрофою, адже стримування НАТО ґрунтується насамперед на ядерному арсеналі США і силі їхніх збройних сил.

Наразі дипломати вагаються з оцінками того, чи погодиться Трамп на цю пропозицію. Якщо американському президенту важлива Гренландія лише з безпекової точки зору, то він прийме прозицію. Якщо є інші сфери інтересів, то ініціатива приречена на провал.

Плани Трампа щодо Гренландії - останні новини

Як писав УНІАН, Дональд Трамп після своєї інавгурації заявив, що Гренландія потрібна США для боротьби з Росією та Китаєм. За його словами, Данія не здатна забезпечити належний контроль над цією територією, тому США хочуть її забрати.

Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що його країна може розмістити свої війська у Гренландії через погрози Трампа. Він наголосив, що Франція допоможе Данії, якщо вона цього потребуватиме.

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