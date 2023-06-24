Пригожин також відкинув інформацію про те, що" вагнерівці "встановили біля будівлі штабу "мінні шлагбауми".

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин опублікував нове звернення, в якому розповів, що його найманці "не вбили жодного строковика", що будівля штабу Південного військового округу була захоплена "без єдиного пострілу".

Про це йдеться в новому аудіозаписі, опублікованому прес-службою Пригожина. Він стверджує, що його "найманців" підтримує населення РФ, тому що вони йшли "з маршем справедливості".

"По нас завдали ударів — спочатку артилерійські, після цього вертольотами. А ми пішли без єдиного пострілу, ми не чіпали жодного строковика, ми не вбили дорогою жодної людини", - каже ватажок "вагнерівців".

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Пригожин каже, що по них працювала авіація, а вони все одно зайшли в Ростов-на-Дону:

"Без єдиного пострілу ми захопили будівлю штабу. Ми не завадили роботі жодної людини. На вулиці стоять люди, які розгортають прапори ПВК "Вагнер". У магазини, коли хлопці заходять через дорогу, люди просять не платити за себе, тому що їм хочеться зробити щось приємне".

Також він спростував інформацію про "мінні шлагбауми", яку зараз поширюють ЗМІ. "Коли ми прийшли сюди (в Ростов, - УНІАН.), то ми зняли зняли біля сусідніх воріт з будівлі штабу мінний шлагбаум вранці, який невміло розклали, який є малопрофесійною і малокорисною витівкою. І тому цей мінний шлагбаум якраз ми прибрали", - каже головний "вагнерівець".

Заколот Пригожина - що зараз відбувається в Росії

Жорстка фаза протистояння ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і Міноборони РФ почалася напередодні ввечері. Перший звинуватив російських військових в обстрілі позицій "вагнерівців". У Шойгу це заперечують.

Після цього "кухар Путіна" почав погрожувати Міноборони РФ, а вже вранці 24 червня "вагнерівці" опинилися в Ростові, де зайняли всі військові об'єкти. Також колони найманців помічені у Воронезькій і Липецькій областях РФ.

Раніше у відеозверненні Пригожин вимагав видати йому главу Міноборони РФ Шойгу і начальника російського Генштабу Валерія Герасимова.

Після цього Путін записав термінове звернення і пообіцяв, що заколот буде придушений. Але Пригожин не розгубився і заявив, що він не збирається прийти з повинною.

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