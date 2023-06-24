Бойовик прогнозує, що в РФ почнеться громадянська війна або зараз, або трохи пізніше.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін зранку вирішив проаналізувати ситуацію навколо заколоту в РФ, організованого ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним.

У своєму Телеграм-каналі бойовик Стрєлков повідомив, що ввранці ватажок "вагнерівців" взяв Ростов: "штаб Південного військового округу і УВС по Ростовській області - у нього під контролем".

Гіркін озвучив вже відому інформацію про те, що в Ростові Пригожин веде переговори з Євкуровим та Алексєєвим і погрожує піти на Москву.

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"Хвалиться трьома збитими вертольотами ЗС РФ і обіцяє збивати ще. Перший великий успіх ним здобутий. Тепер або громадянська війна прямо зараз або... трохи згодом..." - підсумував Стрєлков.

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