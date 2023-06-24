Він нагадав про тотальну корупцію, в якій загрузла РФ.

Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин не залишив без уваги сьогоднішнє звернення президента РФ Володимира Путіна і відмовився скласти зброю на вимогу будь-кого.

Відповідну аудіовідповідь Пригожина опублікувала його прес-служба. У ній він заявив, що Путін глибоко помилявся "з приводу зради батьківщини", ватажок "вагнерівців" назвав їх "патріотами своєї батьківщини".

"Ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ або ще кого-небудь прийти з повинною, тому що ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, обмані і бюрократії", - сказав Пригожин. Також він звинуватили чиновників у корупції.

Звинувативши чиновників у корупції, він також заявив, що Міноборони РФ завдає ударів по "мирняку", "тому що не влучають і б'ють, куди попало".

"Коли нам говорили, що ми воюємо з Україною - ми воювали, але з'ясувалося, що все розкрадається. Тепер вони б'ють по мирняку, бо не влучають. Ми - патріоти, а ті, хто нам протистоїть - це ті, хто зібралися навколо покидьків", - сказав Пригожин.

Звернення Путіна 24.06.2023 через заколот у РФ

У суботу, 24 червня, президент Росії Володимир Путін виступив по росТБ і назвав організований ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним заколот у РФ "ударом у спину". "Всі, хто свідомо став на шлях заколоту, нестимуть неминуче покарання. Відповідатимуть і перед законом, і перед народом", - пригрозив Пригожину президент Росії, при цьому він не назвав його ім'я.

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