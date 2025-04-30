За словами чеських сенаторів, деякі обмеження є несправедливими.

У Чехії 17 сенаторів закликали Конституційний суд скасувати частину закону "Lex Ukraine VII", в якому йдеться про те, що росіяни не можуть отримати громадянство в Чехії, якщо не доведуть, що вони більше не є громадянами РФ. Про це повідомляє Schengen.News.

На думку сенаторів, таке обмеження несправедливо націлене на всіх росіян, незалежно від їхньої посади або лояльності до режиму.

Сенатори вважають, що таке законодавство є несправедливим та погано працює. Також, за їхніми словами, цей закон найбільше зашкодить людям, які виїхали з РФ, аби уникнути репресій або участі у війні.

Відео дня

"Ці особи, які, як можна припустити, мають більшу лояльність до цінностей, на яких ґрунтується чеська державність і конституція, не зможуть стати громадянами Чехії, оскільки вони ніколи не отримають від Російської Федерації документ про відмову від свого громадянства", - пояснили у матеріалі.

Також член чеського Сенату Міхаел Канов заявив, що закон, який дискримінує росіян в отриманні чеського громадянства, є неконституційним.

Що відомо про цей закон

У Schengen.News нагадали, що такий закон було ухвалено для захисту безпеки та зовнішньої політики Чехії після того, як РФ вторглася в Україну. Він передбачає, що всі росіяни, які подають заяви на отримання чеського громадянства, мають довести, що вони більше не мають громадянства РФ.

"Чеське громадянство може бути надане "фізичній особі, яка була громадянином Російської Федерації на дату подання заяви про надання громадянства Чеської Республіки, якщо вона надасть документ, що підтверджує втрату громадянства Російської Федерації"", - пояснили у повідомленні.

Чехія та війна в Україні - останні новини

Раніше міністр оборони Чехії Яна Чернохова розповіла, як просувається "снарядна ініціатива" для України. За її словами, у 2024 році наша держава отримала за посередництва Чехії близько 1,5 млн боєприпасів різного калібру. Водночас вона не назвала, скільки саме боєприпасів може отримати Україна вже у 2025 році, адже не хоче обмежуватися цифрами.

Також повідомлялось, що Чехія повністю відмовилася від російської нафти. Як зазначив прем'єр-міністр країни Петр Фіала, Чехія зробила ще один крок на шляху до енергетичної незалежності.

Вас також можуть зацікавити новини: