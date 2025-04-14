Влада Чехії готується до того, що після закінчення війни українські військові почнуть масово прибувати в країну, щоб возз'єднатися зі своїми сім'ями.
Наразі в Чехії проживає понад 380 тис. українських біженців - здебільшого це жінки і діти, і чеські чиновники побоюються того, що в країну приїдуть чоловіки з бойовим досвідом, і, мовляв, вони здатні порушити правопорядок, пише Euractiv.
Видання зазначило, що держава вже готується до можливих викликів, особливо з погляду нацбезпеки та успішної інтеграції тих, хто отримав травму на війні.
Чеська служба інформації про безпеку попередила, що післявоєнний період може принести приплив українських військових, які мають психологічні травми і, в деяких випадках, уразливі для вербування злочинцями.
"Ми повинні очікувати, що багато ветеранів можуть приїхати до Чехії, щоб возз'єднатися зі своїми сім'ями. Деякі з них можуть знайти роботу в організованій злочинності", - прокоментував побоювання влади Ладіслав Штіха, представник розвідувальних служб Чехії.
Тому країна має бути готовою до зміцнення внутрішньої безпеки, розроблення процедур для довгострокової взаємодії з тими, хто прибуває, та успішної інтеграції їх у суспільство.
"Ще одним наслідком закінчення війни в Україні є незаконна торгівля зброєю, великі партії якої напевно з'являться на чорному ринку після війни", - додав він.
Українські біженці в Чехії
Раніше з'явилися дані, що Чехія дозволить громадянам України залишитися в країні. Українські біженці можуть змінити свій статус з тимчасового захисту на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання. Проте скористатися такою можливістю зможуть тільки досить забезпечені українські біженці.