Росіяни використовували цю базу для виробництва дронів і саморобних вибухових пристроїв, уточнює відомство.

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України з групи "Хімік" вранці 15 вересня, атакували російську військову базу в Сирії.

Як повідомляє джерело Kyiv Post у воєнній розвідці, операція відбулася на південно-східних околицях Алеппо. Видання отримало відповідні кадри.

Журналісти зазначають, що на вказаній базі російські війська виготовляли та тестували ударні БПЛА.

"Крім того, атакована база використовувалася росіянами для виготовлення "камуфльованих саморобних вибухових пристроїв", бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР", - сказано в матеріалі.

На відео, знятому розвідником, видно символіку української воєнної розвідки неподалік російської бази. Невдовзі на російському обʼєкті стається вибух з подальшою детонацією боєкомплекту. Також на відео показано вибухівку, яка була попередньо закладена в приміщенні бази.

Робота ГУР за кордоном

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов раніше заявив, що монополія в сфері бандитської діяльності російських приватних військових компаній добігає кінця. Є сили, які можуть ставити цих злочинців на місце. Він відмовився підтверджувати інформацію щодо причетності ГУР до удару по позиціях російських військ у Сирії.

"Про Сирію ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Так, поважні ЗМІ повідомляють, і джерела повідомляють. Але факт залишається фактом - хтось таки атакував цю російську базу в Сирії і є відповідні наслідки ураження. Вочевидь держава-агресор має нести відповідальність за свої незаконні дії в різних куточках світу, а воєнні злочинці мають бути покарані", - наголосив Юсов.

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