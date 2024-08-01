Є ще декілька країн, події в яких поки не отримали розголосу, сказав Юсов.

Монополія в сфері бандитської діяльності російських приватних військових компаній добігає кінця. Є сили, які можуть ставити цих злочинців на місце.

Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він відмовився підтверджувати інформацію щодо причетності ГУР до удару по позиціях російських військ у Сирії.

"Про Сирію ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Так, поважні ЗМІ повідомляють, і джерела повідомляють. Але факт залишається фактом - хтось таки атакував цю російську базу в Сирії і є відповідні наслідки ураження. Вочевидь держава-агресор має нести відповіальність за свої незаконні дії в різних куточках світу, а воєнні злочинці мають бути покарані", - наголосив Юсов.

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Він також напряму не підтвердив інформацію про участь спецпризначенців ГУР в операції в Малі, під час якої було розгромлено колону найманців російської ПВК "Вагнер". "В різних куточках фігурує інформація. Нещодавно був Судан, потім Малі. Є ще декілька країн, події в яких не отримували розголосу в ЗМІ поки що. Ось Сирія. Вочевидь йдеться про те, що монополія у сфері бандитської та піратської "діяльності" російських ПВК у світі, зокрема, в Африці, добігає кінця", - зазначив він.

Юсов наголосив, що в результаті цих подій Росія має іміджеві втрати. "І про це говорить весь світ. І бурхлива реакцій і завивання "на болотах" (йдеться про Росію - УНІАН) є цьому яскравим підтвердженням", - зазначив він.

Юсов сказав, що дані про кількість вбитих "вагнерівців" в Малі уточнюються. Полонених було більше, але деяких з них обміняли на місці. Водночас представник розвідки відмовився відповідати, чи справді туареги хочуть передати полонених Україні. "Стосовно даного чутливого питання треба ще зачекати", - зазначив він.

Юсов зазначає, що події в Малі мають і військові наслідки, бо після них Росія перекинула туди додаткові частини найманців і терористів з інших куточків, зокрема, Африки. "Це змушує ворога витрачати і відволікати сили і засоби, додаткові ресурси на захист власного контингенту. В цілому дуже добрі процеси і подяка тим сміливим і героїчим людям, які роблять подібні операції в різних куточках світу", - наголосив Юсов.

Він додав, що "далі буде", однак не став підтверджувати чи спростовувати інформацію про причетність ГУР до цієї операції. Тільки наголосив, що "вагнерівці" та інші ПВК "це військові крила і продовження російських спецслужб, це вбивці, це пірати, це мародери".

Юсоав також Внагадав слова керівника ГУР Кирила Буданова про покарання російських злочинців по всьому світі. "Професійні і патріотичні люди готують вже наступні заходи по зменшенню спроможності держави - агресора і в Африці, і в інших куточках земної кулі", - зазначив Юсов.

Проблеми Росії у Сирії та Малі

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Малі повстанці-туареги розгромили велику колону російської ПВК "Вагнер". А Kyiv Post повідомляв, що українські спецпризначенці завдали комплексного удару по російській базі у Сирії

Журналіст Андрій Попов називає це відкриттям нових фронтів для Росії. За його словами, Україна зараз шукає та об’єднує тих, хто вже воює з РФ на інших континентах, щоб виснажити її.

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