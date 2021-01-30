Він висловив надію, що в 2021 році вдасться «перейти від смерті до одужання, від катастрофи до реконструкції, від відчаю до надії».

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив, що через пандемію коронавірусу померло 2 млн осіб, 500 млн осіб втратили роботу, а стихійні лиха обійшлися людству в $210 млрд. У зв'язку з цим він назвав 2020-й роком смерті, катастроф і відчаю.

Читайте такожГенсек ООН назвав світову кризу через пандемію коронавірусу найгіршою за століття"2020 рік став глобальним annus horribilis (жахливий рік — лат.) - роком смерті, катастроф і відчаю. Пандемія COVID-19 викликала хаос у кожній країні та кожній економіці. Ми втратили 2 млн життів, у тому числі дорогих членів нашої сім'ї ООН. Число людських жертв продовжує зростати", - сказав Гутерріш, виступаючи перед Генасамблеєю ООН, передає РИА Новости.

Він зазначив, що також продовжують збільшуватися економічні втрати і нерівність, посилюється голод. За його словами, вже втрачено 500 млн робочих місць, "крайня бідність повернулася до рівня, небаченого протягом покоління".

Крім цього, Гутерріш заявив, що стихійні лиха 2020 року завдали збитків на $210 млрд і принесли незліченні людські втрати.

Тим часом, він висловив надію, що в 2021 році вдасться «перейти від смерті до одужання, від катастрофи до реконструкції, від відчаю до надії».

Наслідки пандемії коронавірусу

За даними ООН, світова економіка в 2020 році скоротилася на 4,3%. Криза, викликана вірусом, названа найсильнішою за останні 90 років. За оцінкою ООН, пандемія найсильніше вдарила по розвинених країнах, оскільки багато з них вжили жорстких карантинних заходів на початку пандемії.

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Автор: УНІАН