Генсек ООН закликав удосконалювати методи дистанційного навчання.

Збої в системі освіти, викликані пандемією коронавірусу, можуть обернутися катастрофою для цілого покоління.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає Центр новин ООН.

В ООН відзначають, що у зв'язку з пандемією коронавірусу багато країн світу вирішили закрити всі навчальні заклади, через що можливості ходити в школу позбулися півтора мільярда дітей. При цьому, багато хто перейшов на дистанційне навчання. Однак близько третини дітей - 463 мільйони - не можуть вчитися "на відстані", оскільки у них вдома немає комп'ютера або Інтернету.

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В ЮНЕСКО підкреслили, що сьогодні все ще майже половина всіх учнів у світі так чи інакше страждають через те, що школи закриті або скорочують навчальні години.

"Збої в системі освіти зачіпають усіх, особливо учнів та їхні сім'ї, а також учителів", - йдеться в посланні Гутерреша з нагоди Міжнародного дня освіти, який відзначається 24 січня.

Через збої в традиційній системі освіти виникла необхідність впроваджувати інноваційні методи навчання. Але не всі змогли перейти на дистанційне навчання, і в результаті - багато дітей втратили право на освіту. Від цього, вважає Гутерреш, постраждають усі, оскільки домогтися перетворень можна лише в освіченому суспільстві.

"В умовах, коли світ продовжує боротися з пандемією, з тим, щоб уникнути катастрофи для цілого покоління, ми повинні зробити все необхідне для реалізації права на освіту - одного з основних прав людини і загального надбання людства", - закликав генсек ООН.

Гутерреш зазначив, що ще до пандемії школу не відвідували близько 258 мільйонів дітей і підлітків, більшість із яких становили дівчатка. У країнах із низьким і середнім рівнем доходу більш ніж половина дітей у віці до 10 років не мали можливості освоїти навіть базові навички читання.

"У 2021 році ми повинні використовувати всі можливості для того, щоб змінити цю ситуацію. Ми повинні забезпечити повне фінансування Фонду Глобального партнерства в інтересах освіти і активізувати глобальне співробітництво в галузі освіти", - Гутерреш.

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Він запропонував переосмислити концепції освіти стосовно підготовки викладачів, подолання "цифрового розриву", переглянути навчальні програми і тим самим сприяти озброєнню учнів навичками і знаннями, що відповідають сьогоднішнім реаліям.

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Автор: Олександр Топчій