Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав присвятити 2021 рік зціленню від наслідків пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.
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Про це йдеться у новорічному відеозверненні генсека ООН.
"Давайте всі разом примиримося між собою і з природою, подолаємо кліматичну кризу, зупинимо поширення COVID-19 і зробимо 2021 рік роком зцілення", – заявив Гутерріш.
Він додав, що йдеться про зцілення від наслідків пандемії, зцілення "підірваної економіки і суспільства", усунення розділу і "початку дій по лікуванню нашої планети". “Зцілити” потрібно економіку всього світу і перейти до загального лікування планети, зауважив Гутерріш.
За його словами, рік, що минає приніс випробування, трагедії і сльози. Пандемія коронавірусу перевернула життя людей, і в світі зростає рівень бідності та голоду.
Натомість у ВООЗ заявили, що світ перебуває лише на середині шляху до завершення пандемії коронавірусу
Крім того, в ООН завили, що світ буде боротися з наслідками пандемії коронавірусу протягом наступних століть.
2020 has been a year of trials, tragedies and tears.— António Guterres (@antonioguterres) December 29, 2020
But a New Year lies ahead. And with it, we see rays of hope.
Working together in unity and solidarity, we will make 2021 a year of healing. pic.twitter.com/zbisRsBWLh
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