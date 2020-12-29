В ООН зауважили, що “зцілити” потрібно економіку всього світу і перейти до загального лікування планети.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав присвятити 2021 рік зціленню від наслідків пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте такожВООЗ рекомендувала носити маски в приміщеннях при неможливості дистанціювання

Про це йдеться у новорічному відеозверненні генсека ООН.

"Давайте всі разом примиримося між собою і з природою, подолаємо кліматичну кризу, зупинимо поширення COVID-19 і зробимо 2021 рік роком зцілення", – заявив Гутерріш.

Він додав, що йдеться про зцілення від наслідків пандемії, зцілення "підірваної економіки і суспільства", усунення розділу і "початку дій по лікуванню нашої планети". “Зцілити” потрібно економіку всього світу і перейти до загального лікування планети, зауважив Гутерріш.

За його словами, рік, що минає приніс випробування, трагедії і сльози. Пандемія коронавірусу перевернула життя людей, і в світі зростає рівень бідності та голоду.

Натомість у ВООЗ заявили, що світ перебуває лише на середині шляху до завершення пандемії коронавірусу

Крім того, в ООН завили, що світ буде боротися з наслідками пандемії коронавірусу протягом наступних століть.

2020 has been a year of trials, tragedies and tears.



But a New Year lies ahead. And with it, we see rays of hope.



Working together in unity and solidarity, we will make 2021 a year of healing. pic.twitter.com/zbisRsBWLh — António Guterres (@antonioguterres) December 29, 2020

Коронавірус у світі: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН