Українські дипломати розраховують на подальшу плідну співпрацю з Гутеррішем.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш залишиться на своїй посаді на другий термін виконання обов'язків - до 2026 року.

Про це повідомляє прес-служба ООН у Twitter.

"Гутерріш перепризначений на другий термін на посаді генерального секретаря ООН", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Постійне представництво України при ООН у Twitter, Україна вітає переобрання Гуттеріша на другий термін виконання повноважень генерального секретаря ООН у 2022-2026 роках.

Читайте такожГенсек ООН закликав міжнародну спільноту посилити тиск на військових М’янми"Ми розраховуємо на подальшу плідну співпрацю і бажаємо йому хорошого здоров'я, сили і успіху у його відповідальній роботі", - наголосили українські дипломати.

Також cвої вітання Гуттерішу висловив президент України Володимир Зеленський у Twitter. "Ми цінуємо вашу відданість цінностям та принципам Статуту ООН. Бажаю вам усіляких успіхів у виконанні важливих обов'язків лідера Організації", - заявив Зеленський.

Обрання Гутерріша на пост генсека ООН

У жовтні 2016 року Генасамблея ООН затвердила кандидатуру Гутерріша генсеком організації. Офіційно він вступив на посаду з 1 січня 2017 року і головуватиме до 2021 року включно.

Хто такий Антоніу Гутерріш

Гутерріш народився в 1949 році в Лісабоні. Він вивчав інженерну справу і фізику у Вищому технічному інституті, а також працював викладачем у вузі.

У 1974 році Гутерріш вступив до Соціалістичної партії.

У 1995 році, через три роки після обрання на посаду генерального секретаря соціалістів, він став прем'єр-міністром Португалії.

З червня 2005 до грудня 2015 року обіймав посаду верховного комісара ООН у справах біженців.

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Автор: Віталій Саєнко