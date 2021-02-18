Гутерріш зазначив, що до теперішнього часу процес вакцинації проходить досить несправедливо: десять найбільших розвинених країн зарезервували для себе 75% всього світового обсягу вакцин.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що поширення вакцин від COVID-19 є «найбільшим моральним випробуванням для світової спільноти».

Читайте також"Вірус вийшов з-під контролю": в ООН визнали, що провалили випробування пандемієюЗаява була зроблена на засіданні Ради Безпеки ООН, проведеному у форматі відеоконференції і присвяченому поточній вакцинації в світі від коронавірусу. Глава ООН запропонував створити робочу групу в рамках країн "Великої двадцятки", яка б займалася питаннями поширення вакцини в світовому масштабі.

При цьому Гутерріш зазначив, що до теперішнього часу процес вакцинації проходить досить несправедливо: десять найбільших розвинених країн світу зарезервували для себе 75% всього світового обсягу вакцин, а 130 країн світу досі не отримали жодної дози.

«Якщо вірусу дозволити поширюватися як лісовій пожежі, він буде мутувати знову і знову,— заявив генсек ООН.- Це може продовжити пандемію і перетворити вірус на справжню чуму».

Поширення вакцини від коронавірусу у світі: деталі

Питання розподілу вакцин вже не вперше піднімається міжнародними організаціями. Ще в грудні минулого року учасники міжнародного альянсу People's Vaccine, в який входять такі правозахисні та благодійні організації, як Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now і Oxfam, заявили, що дев'ять з десяти осіб майже в 70 країнах з низьким доходом не будуть вакциновані в 2021 році від COVID-19, оскільки більшість перспективних вакцин, вироблених і тих, що розробляються зараз, вже заздалегідь викуплені розвиненими країнами. На той момент, за оцінками Альянсу, багаті країни, на які припадає лише 14% населення світу, закупили 53% всіх найбільш перспективних вакцин від COVID-19 і можуть вакцинувати все своє населення кілька разів.

За кількістю закуплених вакцин з великим відривом лідирує Канада, яка зможе вакцинувати 410% свого населення. Всі дози вакцини, вироблені компанією Moderna, а також 96% вакцини Pfizer / BioNTech вже викуплені багатими країнами. Альянс закликав розробників вакцини поділитися своїми технологіями та інтелектуальною власністю через Всесвітню організацію охорони здоров'я, щоб можна було виробляти більше доз і зробити вакцину загальнодоступною, передає kommersant.

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Автор: УНІАН