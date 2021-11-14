Текст листа містив незв'язне попередження.

Хакер зламав поштовий сервер Федеральної служби безпеки США і розіслав спам-листи щонайменше 100 000 осіб.

Про це пише NBC News.

Текст листа містив незв'язне попередження, в якому згадувалися експерт з кібербезпеки Вінні Троя і кіберзлочинне угруповання The Dark Overlord. Раніше, в січні, компанія Трої, Night Lion Security, публікувала дослідження про The Dark Overlord.

В авторстві листа зазначено групу з виявлення та аналізу кіберзагроз Міністерства внутрішньої безпеки США, яка не існує вже щонайменше два роки.

Читайте такожЖінка вбила 5 своїх дітей через фото колишнього: суд виніс вирок "матері смерті"У ФБР повідомили, що "знають про інцидент", а "пошкоджене обладнання було швидко відключено після виявлення проблеми".

Мотиви хакера залишаються невідомі.

Як повідомляв УНІАН, раніше США оголосили винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе американській владі ідентифікувати або визначити місцеперебування людей, які керують роботою DarkSide, кіберзлочинної організації, що, за даними Федерального бюро розслідувань, базується в Росії.

ФБР раніше заявило, що DarkSide несе відповідальність за кібератаку на американський трубопровід Colonial, яка викликала зупинку його роботи на кілька днів та призвела до стрибка цін на бензин, черг на автозаправках і нестачі палива в кількох штатах на південному сході США.

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Автор: Катерина Комолова