У КОДА заявили про хакерську атаку на ресурси кількох райдержадміністрацій та територіальних громад області.

У Київській обласній державній адміністрації повідомили, що зафіксували атаки на кілька офіційних сайтів місцевої влади.

"Увага! Хакерська атака. Невідомі зламали офіційні сайти кількох райдержадміністрацій і територіальних громад Київщини та розмістили на них неправдиву інформацію", - йдеться в повідомленні на сторінці КОДА у Facebook.

Читайте такожХакер з Львівщини полював за особистими даними працівників СБУ для спецслужб РФЗазначається, що хакери опублікували розпорядження нібито голови ОДА, де йшлося про те, що всім закладам загальної середньої освіти належить надати до Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації списки учнів чоловічої статі 15 років і старше до 30 квітня 2021 року.

"Також сказано, що слід забезпечити, аби учні пройшли медкомісію до 6 травня. Офіційно повідомляємо, що розпорядження такого змісту Василь Володін не підписував, тому інформація не відповідає дійсності", - розповіли в КОДА.

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Автор: Катерина Комолова