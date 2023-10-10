Міхельсон зазначила, що бойовики хочуть знищити Ізраїль як державу і "вбити якомога більше євреїв".

ХАМАС хоче втягнути Сирію і Ліван у війну проти Ізраїлю.

Про це заявила речник Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон Укрінформу. Вона зазначила, що ХАМАС з самого початку атаки закликали "Хезболлу", ізраїльських арабів і палестинців в Лівані, Сирії, а також окрузі Юдеї і Самарії допомогти їм.

Міхельсон зазначила, що бойовики хочуть знищити Ізраїль як державу і "вбити якомога більше євреїв". Вона сказала, що бойовики частково досягли мети, так як за добу вбили більше євреїв, ніж за будь-який інший день після закінчення Другої світової війни.

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Також спікер підкреслила, що метою операції проти ХАМАСу є те, щоб терористи ніколи більше не змогли атакувати Ізраїль.

Напад ХАМАС на Ізраїль

У першій половині 7 жовтня стало відомо, що бойовики ХАМАС здійснили прорив з сектора Гази на південь Ізраїлю. Також звідти на ізраїльські міста полетіли сотні ракет. Того ж дня влада країни оголосила про введення надзвичайного стану. А 8 жовтня ізраїльський уряд оголосив про стан війни.

9 жовтня ЦАХАЛ вибив ХАМАС з усіх населених пунктів на кордоні з сектором Гази.

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