Диктатор несподівано згадав про рішення Ради безпеки ООН щодо Палестини.

Російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував війну Ізраїлю та ХАМАС.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, під час зустрічі із прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Шіа Ас-Судані Путін назвав цю війну "яскравим прикладом провалу політики США".

За словами диктатора, США у своїй політиці на Близькому Сході нібито ігнорували інтереси палестинського народу.

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"США чинили тиск на обидві сторони. То на одну, то на іншу. Але щоразу без урахування корінних інтересів палестинського народу. Насамперед - реалізації рішень Ради безпеки ООН щодо створення незалежної суверенної Палестинської держави", - заявив Путін.

Війна в Ізраїлі - головні новини

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде "не операція, не ескалація, це війна". Він також оголосив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) негайно задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС.

В ХАМАСі кажуть, що самі були здивовані такому "успіху" свого нападу, адже очікували значно активнішого спротиву Ізраїлю від самого початку. Також там заявили, що про плани нападу на Ізраїль знали лише 6 топ-керівників угруповання.

Після зачистки прилеглих до Сектору Газа ізраїльських територій на них нарахували вже близько 1500 тіл ліквідованих бойовиків ХАМАСу. Наразі ЦАХАЛ завершив евакуацію поселень біля зони конфлікту, триває прочісування цих територій, щоб знищити терористів, які ще можуть там переховуватися.

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