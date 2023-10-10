За його словами, у новітній історії таких злочинів він не бачив.

Старший офіцер Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Ітай Верув заявив, що терористи ХАМАС влаштували не війну, а "бійню".

Як повідомляє The Times of Israel, про це офіцер сказав міжнародним журналістам на місці бійні в кібуці Кфар-Азза, де під час нищівної атаки терористів ХАМАС було вбито близько 70 жителів.

"Це не війна, це не поле бою, це бійня. Ви бачите немовлят, їхніх матерів і їхніх батьків у їхніх спальнях, і як терористи їх вбивають - це не війна", - сказав генерал-майор ЦАХАЛу Ітай Верув.

"Це те, чого я ніколи не бачив у своєму житті. Ми звикли уявляти наших бабусь і дідусів під час погромів у Європі. Це не те, що ми бачили в новітній історії", - сказав він.

Війна в Ізраїлі

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде "не операція, не ескалація, це війна". Він також оголосив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) негайно задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС.

В ХАМАСі кажуть, що самі були здивовані такому "успіху" свого нападу, адже очікували значно активнішого спротиву Ізраїлю від самого початку. Також там заявили, що про плани нападу на Ізраїль знали лише 6 топ-керівників угруповання.

Після зачистки прилеглих до Сектору Газа ізраїльських територій на них нарахували вже близько 1500 тіл ліквідованих бойовиків ХАМАСу. Наразі ЦАХАЛ завершив евакуацію поселень біля зони конфлікту, триває прочісування цих територій, щоб знищити терористів, які ще можуть там переховуватися.

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