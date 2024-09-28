Заяву з цього приводу зробила і віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка побореться за пост президента на виборах у листопаді.

Сполучені Штати повністю підтримують право Ізраїлю на захист від "Хезболли", "Хамасу" і "Хуситів" і будь-яких інших терористичних угруповань, що підтримуються Іраном. Таку заяву зробив президент США Джо Байден, коментуючи ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

"Хасан Насралла і очолюване ним терористичне угрупування "Хезболла" відповідальні за вбивство сотень американців протягом сорокарічного правління терору. Його смерть від ізраїльського авіаудару є мірою справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян і ліванських цивільних осіб", – йдеться у заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Байден зазначив, що днями доручив міністру оборони ще більше посилити обороноздатність збройних сил США в регіоні Близького Сходу, щоб стримати агресію і зменшити ризик більш широкої регіональної війни.

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"Зрештою, наша мета полягає в деескалації конфліктів, що тривають в Газі і Лівані, дипломатичними засобами. У Газі ми намагаємося досягти угоди, підтриманої Радою Безпеки ООН, про припинення вогню і звільнення заручників. У Лівані ми ведемо переговори про угоду, яка б дозволила безпечно повернути людей до їхніх домівок в Ізраїлі та на півдні Лівану. Настав час укласти ці угоди, усунути загрози для Ізраїлю і забезпечити більшу стабільність у регіоні Близького Сходу", – додав американський президент.

Ліквідацію лідера "Хезболли" прокоментувала і віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка побореться за пост президента на виборах у листопаді. Вона наголосила, що Хасан Насралла був терористом з американською кров'ю на руках.

"Протягом десятиліть його керівництво "Хезболлою" дестабілізувало Близький Схід і призвело до вбивства незліченної кількості невинних людей в Лівані, Ізраїлі, Сирії та по всьому світу. Сьогодні жертви "Хезболли" мають право на справедливість. Я непохитно віддана безпеці Ізраїлю. Я завжди буду підтримувати право Ізраїлю на захист від Ірану і підтримуваних ним терористичних угрупувань, таких як "Хезболла", "Хамас" і "Хусити", – йдеться у заві Гарріс.

Вона додала, що разом із президентом Байденом не хоче, щоб конфлікт на Близькому Сході переріс у ширшу регіональну війну.

"Ми працюємо над дипломатичним вирішенням проблеми на ізраїльсько-ліванському кордоні, щоб люди могли безпечно повернутися додому по обидва боки цього кордону. Дипломатія залишається найкращим шляхом для захисту цивільного населення і досягнення тривалої стабільності в регіоні", – додала Гарріс.

Ліквідація Хасана Насралли

У суботу, 28 вересня 2024 року, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію лідера ліванського угруповання "Хезболла" Хасана Насралла. Він загинув унаслідок ударів по Бейруту (Ліван).

Зазначалося, що літаки військово-повітряних сил Ізраїлю цілеспрямовано атакували центральний штаб "Хезболли", який знаходився під землею під житловим будинком у Бейруті.

Згодом смерть свого багаторічного лідера Насралли підтвердила і "Хезболла".

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