Насралла був відповідальним за вбивство цивільних та військових Ізраїлю / фото Getty Images

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію лідера ліванського угруповання "Хезболла" Хасана Насралла внаслідок ударів по Бейруту. Про це йдеться у заяві ізраїльської армії. 

Після отримання точних розвідувальних даних, літаки військово-повітряних сил Ізраїлю цілеспрямовано атакували центральний штаб "Хезболли", який знаходився під землею під житловим будинком у Бейруті. 

"Удар був завданий в той час, коли вище командування "Хезболли" керувало зі штаб-квартири і здійснювало терористичну діяльність проти громадян Держави Ізраїль", - додали у повідомленні.

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У пресслужбі ЦАХАЛу зауважили, що впродовж свого правління на посаді генерального секретаря "Хезболли" Насралла був відповідальним за вбивство цивільних та військових Ізраїлю. Крім того, він брав участь у плануванні та здійсненні тисячі терористичних актів. 

"Він відповідав за керівництво і здійснення терористичних атак по всьому світу, в яких гинули цивільні особи різних національностей. Насралла був центральною особою, яка приймала рішення, і стратегічним лідером організації", - розповіли у повідомленні.

Ізраїльські військові нагадали, що "Хезболла" приєдналася до терористичної організації "ХАМАС" у війні проти Ізраїлю 8 жовтня. З того часу "Хезболла" продовжує свої постійні напади на громадян Ізраїлю, "втягуючи Ліван і весь регіон у ширшу ескалацію". 

Водночас у заяві ЦАХАЛ в соцмережі X додали:

"Хасан Насралла більше не зможе тероризувати світ".

Після цього удару Ізраїль фактично ліквідував всіх високопосадовців "Хезболли", крім однієї людини - Абу Алі Ріда.

Військова вертикаль управління терористичної організації "Хезболла"

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 28 вересня ізраїльська армія завдала авіаудару по центральному штабу угруповання "Хезболла" в Бейруті. Тоді джерело, близьке до "Хезболли" повідомляло, що Насралла живий. Також місцеві ЗМІ заявили, що чотири будівлі було зруйновано, і внаслідок численних ударів було багато жертв.

Також повідомлялось, що 20 вересня Ізраїль під час удару по Бейруту ліквідував одного з командирів "Хезболли" та інших високопосадовців ліванського руху. Як стало відомо, було вбито Ібрагіма Акіла.

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