В армії Ізраїлю наголосили, що тепер Хасан Насралла більше не зможе тероризувати світ.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію лідера ліванського угруповання "Хезболла" Хасана Насралла внаслідок ударів по Бейруту. Про це йдеться у заяві ізраїльської армії.

Після отримання точних розвідувальних даних, літаки військово-повітряних сил Ізраїлю цілеспрямовано атакували центральний штаб "Хезболли", який знаходився під землею під житловим будинком у Бейруті.

"Удар був завданий в той час, коли вище командування "Хезболли" керувало зі штаб-квартири і здійснювало терористичну діяльність проти громадян Держави Ізраїль", - додали у повідомленні.

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У пресслужбі ЦАХАЛу зауважили, що впродовж свого правління на посаді генерального секретаря "Хезболли" Насралла був відповідальним за вбивство цивільних та військових Ізраїлю. Крім того, він брав участь у плануванні та здійсненні тисячі терористичних актів.

"Він відповідав за керівництво і здійснення терористичних атак по всьому світу, в яких гинули цивільні особи різних національностей. Насралла був центральною особою, яка приймала рішення, і стратегічним лідером організації", - розповіли у повідомленні.

Ізраїльські військові нагадали, що "Хезболла" приєдналася до терористичної організації "ХАМАС" у війні проти Ізраїлю 8 жовтня. З того часу "Хезболла" продовжує свої постійні напади на громадян Ізраїлю, "втягуючи Ліван і весь регіон у ширшу ескалацію".

Водночас у заяві ЦАХАЛ в соцмережі X додали:

"Хасан Насралла більше не зможе тероризувати світ".

Після цього удару Ізраїль фактично ліквідував всіх високопосадовців "Хезболли", крім однієї людини - Абу Алі Ріда.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 28 вересня ізраїльська армія завдала авіаудару по центральному штабу угруповання "Хезболла" в Бейруті. Тоді джерело, близьке до "Хезболли" повідомляло, що Насралла живий. Також місцеві ЗМІ заявили, що чотири будівлі було зруйновано, і внаслідок численних ударів було багато жертв.

Також повідомлялось, що 20 вересня Ізраїль під час удару по Бейруту ліквідував одного з командирів "Хезболли" та інших високопосадовців ліванського руху. Як стало відомо, було вбито Ібрагіма Акіла.

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