Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію лідера ліванського угруповання "Хезболла" Хасана Насралла внаслідок ударів по Бейруту. Про це йдеться у заяві ізраїльської армії.
Після отримання точних розвідувальних даних, літаки військово-повітряних сил Ізраїлю цілеспрямовано атакували центральний штаб "Хезболли", який знаходився під землею під житловим будинком у Бейруті.
"Удар був завданий в той час, коли вище командування "Хезболли" керувало зі штаб-квартири і здійснювало терористичну діяльність проти громадян Держави Ізраїль", - додали у повідомленні.
У пресслужбі ЦАХАЛу зауважили, що впродовж свого правління на посаді генерального секретаря "Хезболли" Насралла був відповідальним за вбивство цивільних та військових Ізраїлю. Крім того, він брав участь у плануванні та здійсненні тисячі терористичних актів.
"Він відповідав за керівництво і здійснення терористичних атак по всьому світу, в яких гинули цивільні особи різних національностей. Насралла був центральною особою, яка приймала рішення, і стратегічним лідером організації", - розповіли у повідомленні.
Ізраїльські військові нагадали, що "Хезболла" приєдналася до терористичної організації "ХАМАС" у війні проти Ізраїлю 8 жовтня. З того часу "Хезболла" продовжує свої постійні напади на громадян Ізраїлю, "втягуючи Ліван і весь регіон у ширшу ескалацію".
Водночас у заяві ЦАХАЛ в соцмережі X додали:
"Хасан Насралла більше не зможе тероризувати світ".
Після цього удару Ізраїль фактично ліквідував всіх високопосадовців "Хезболли", крім однієї людини - Абу Алі Ріда.
Ситуація на Близькому Сході - останні новини
Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 28 вересня ізраїльська армія завдала авіаудару по центральному штабу угруповання "Хезболла" в Бейруті. Тоді джерело, близьке до "Хезболли" повідомляло, що Насралла живий. Також місцеві ЗМІ заявили, що чотири будівлі було зруйновано, і внаслідок численних ударів було багато жертв.
Також повідомлялось, що 20 вересня Ізраїль під час удару по Бейруту ліквідував одного з командирів "Хезболли" та інших високопосадовців ліванського руху. Як стало відомо, було вбито Ібрагіма Акіла.