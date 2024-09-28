На тлі знищення українських міст Росія засудила скидання ізраїльської авіабомби на штаб "Хезболли".

Росія "рішуче засудила" ліквідацію Ізраїлем Хасана Насралли - глави ісламістського руху "Хезболла", визнаного терористичним у багатьох країнах світу. Відповідну заяву опублікувало Міністерство закордонних справ РФ.

Так, російське МЗС підкреслило, що внаслідок повітряного удару ВПС Ізраїлю по Бейруту ввечері 27 вересня "було повністю зруйновано житлові будівлі" і дістали поранення "десятки мирних жителів".

Однак найбільше обурення російського МЗС викликала смерть Насралли, який керував "Хезболлою" понад 30 років.

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"Рішуче засуджуємо вчинене Ізраїлем чергове політичне вбивство. Ця силова акція загрожує ще більшими драматичними наслідками для Лівану і всього Близького Сходу. Ізраїльська сторона не могла не усвідомлювати таку небезпеку, але пішла на такий крок - на вбивство ліванських громадян, що практично неминуче спровокує новий сплеск насильства. Таким чином, на неї лягає вся повнота відповідальності за подальшу ескалацію", - йдеться в заяві МЗС країни-агресора, яка знищила сотні сіл і кілька міст в Україні.

Що таке "Хезболла"

"Хезболла" - це шиїтський ісламістський політичний і військовий рух, заснований у Лівані 1982 року за підтримки Ірану. Спочатку створена для протистояння ізраїльській окупації Південного Лівану, "Хезболла" також прагне перетворення Лівану на ісламську державу за зразком Ірану.

"Хезболла" відкрито декларує своєю метою знищення держави Ізраїль і систематично вчиняє акти терору проти мирного населення Ізраїлю та його військових структур.

Прийнято розділяти "Хезболлу" на два "крила" - політичне і військове. Політичне крило діє в Лівані як легальна політична партія, тоді як військове крило де-факто функціонує як недержавна армія.

"Хезболла" визнана терористичною організацією або прирівняна до такої у США, Ізраїлі, Великій Британії, Німеччині, Канаді та інших країнах. Такою її вважають Ліга арабських держав і Європейський Союз (тільки військове крило "Хезболли").

Іран, Сирія, Росія, Китай, Венесуела, Алжир, Ірак, Куба і КНДР не визнають "Хезболлу" терористичною організацією, а розглядають як політичну партію або організацію.

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